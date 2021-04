Große Freude beim Freundeskreis der Schule in der Widum: Jörg Homölle vom Bayern-Fanclub „Rot Weiße Augustiner 49“ kündigte eine Spende von 1500 Euro an. Zusammengekommen ist das Geld durch die Versteigerung verschiedener Fußball-Memorabilia – unter anderem ein von Joshua Kimmich signiertes Original-Trikot, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die „Rot Weißen Augustiner“ unterstützen seit ihrer Gründung vor fünf Jahren regelmäßig soziale Projekte in Lengerich (WN berichteten). Dieses Mal fiel die Wahl auf den Freundeskreis der Schule in der Widum. Der Kontakt kam über Kerstin Schürbrock zustande, Inhaberin des Friseur-Salons „Kaspari for men“ in Lengerich. Sie war jahrelang zweite Vorsitzende des Freundeskreises der Schule in der Widum. Ihr Sohn Malte ist als eingefleischter Bayern-Fan Mitglied im Fanclub.

Aufgrund der Corona-Auflagen fand die Übergabe der Spende im kleinen Kreis an der frischen Luft auf dem Schulhof statt. Da eine der größten Einnahmequellen des Freundeskreises, der eigene Stand auf dem Krippenmarkt in Lengerich, im vergangenen Jahr ausfallen musste, kam die Spende gerade recht. Der Freundeskreis möchte mit dem Geld die Schule unterstützen, um für die Kinder Spiel- und Fördermaterial anzuschaffen. Aktuell kann die Schule in der Widum laut Bericht durch Teilnahme an der Aktion „Spardaspendenwahl“ unterstützt werden.

Informationen zum Fanclub „Rot Weiße Augustiner 49 und zur Schule in der Widum gibt es auf folgenden Wegen: Facebook „Rot-weiße Augustiner 49“, „www.widum.jimdofree.com“ und www.schule-in-der-widum.de.