Um dem „Corona-Blues“ entgegen zu wirken, hat der Singkreis im Heimatverein, gemeinsam mit der Digital-Gruppe, ein Mini-Konzert auf der Tenne des Heimathauses aufgenommen und davon einen Video-Clip produziert.

Bei geöffnetem Dielentor und mit gebührendem Abstand wurden von fünf Singkreis-Mitgliedern Lieder vorgetragen, die textlich allesamt einen positiven Charakter aufweisen und Mut auf ein baldiges Wiedersehen mit der gesamten Chorgruppe machen sollen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Lieder werden mit Akkordeon begleitet von der neuen musikalischen Leiterin Frauke Haarlammert. Sie hat die Leitung von Walter Schade übernommen.

Das kleine Gruß-Konzert soll Hoffnung machen auf eine Wiederaufnahme des Chorgesanges, der normalerweise in geselliger und lockerer Atmosphäre seit 27 Jahren einmal im Monat stattfindet. Die 30-köpfige Gruppe freut sich über jeden Zuwachs, wobei es nach ihren Angaben nicht um gesangliche Perfektion geht, sondern in erster Linie um die Freude am Gesang.

Interessenten können sich bei Isolde Christoffer ( 0 54 81/71 85) melden. Der Video-Clip ist auf der Internetseite des Heimatvereins (www.heimatverein-lengerich.de) zu hören und zu sehen.