Den Schützenvereinen in der Region steht aller Voraussicht nach die zweite Saison völlig ohne Schützenfeste bevor. Was das für die Vereine und das gesamte Schützenwesen bedeutet, darüber hat Redakteurin Anke Beiing mit Friedrich Prigge, der seit 2007 Präsident des Heimatschützenbundes Tecklenburger Land ist, gesprochen. Herr Prigge, wir sind im zweiten Jahr ohne Schützenfeste. Wie fühlt sich das für den Präsidenten des Heimatschützenbundes an? Friedrich Prigge: Es ist bitter und enttäuschend, dass wir auch in diesem Jahr keine Schützenfeste feiern können. Wir waren nach der Auszeit im vergangenen Jahr natürlich davon ausgegangen, dass in diesem Jahr wieder normale Zustände herrschen.