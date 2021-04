Auf dem Südring ist es nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 15.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Unfallfahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Ein 63-jährige Autofahrer aus Lienen war auf dem Südring in Fahrtrichtung Lengerich unterwegs. An der Kreuzung Südring/Lohesch überfuhr er mit seinem schwarzen VW Golf ersten Erkenntnissen zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit eine rote Ampel. In diesem Augenblick kam von rechts ein Motorrad, das vom Lohesch auf den Südring abbiegen wollte. Dabei kam es fast zu einer Kollision. Der 21-jährige Motorradfahrer aus Lengerich konnte laut Polizeibericht noch nach rechts auf den Seitenstreifen ausweichen.

Der 63-Jährige fuhr offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Lengerich. Wenige Meter vor der Ampel an der Kreuzung Südring/Ringeler Straße fuhr er schließlich auf den schwarzen Opel Corsa einer 64-jährigen Lengericherin auf. Der Corsa wurde durch den Zusammenstoß in einen davor bereits stehenden weißen Ford Fiesta einer 22-jährigen Ibbenbürenerin geschoben.

Der 63-jährige Lienener wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 21-jährige Motorradfahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben den ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge unverletzt.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Unfallfahrer fiel positiv aus und ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Führerschein des Autofahrers wurde sichergestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich schätzungsweise auf rund 25 000 Euro, heißt es in der Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde.