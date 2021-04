Unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei am Mittwoch in zwei Fällen auf der Straße ältere Frauen angesprochen und ihnen durch ein Ablenkungsmanöver die Geldbörsen gestohlen.

Der erste Fall ereignete sich den Angaben der Geschädigten zufolge gegen 11.30 Uhr an der Ecke Uhlandstraße/Widumweg. Eine Frau und ein Mann sprachen eine 91-Jährige an, die zu Fuß unterwegs war. Die unbekannte Frau fragte nach dem Weg. In dieser Zeit entnahm der unbekannte Mann offenbar das Portemonnaie aus der Handtasche der 91-Jährigen. Eine sofortige Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief ohne Ergebnis.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Die Frau war etwa 30 bis 40 Jahre alt, recht klein und trug einen hellen Steppmantel. Der Mann war ebenfalls 30 bis 40 Jahre alt und groß. Er trug einen schwarzen Anzug mit gelben Applikationen. Beide sprachen den Zeugenangaben zufolge kein Deutsch.

An der Straße Berlemanns Kamp kam es wenig später zu einem ähnlichen Vorfall. Gegen 11.45 Uhr folgten zwei Unbekannte einer 95-Jährigen – vermutlich vom Markt bis zum Seniorenheim. Im Eingangsbereich des Seniorenheims, der zur Straße „Zur Alten Gießerei“ liegt, verwickelten sie die Geschädigte in ein Gespräch. Dabei stahlen sie die Geldbörse aus ihrer Handtasche. Die Polizei suchte den Tatort im Anschluss nach den Tätern ab – ohne Erfolg. Auch in diesem Fall handelte es sich bei den Unbekannten um eine Frau und einen Mann.

Die Polizei in Lengerich sucht Zeugen, die von den Handtaschendiebstählen etwas mitbekommen haben und die Hinweise auf die Täter geben können ( 0 54 81/93 37-45 15).