Tragischer Fehler beim Abbiegen

Als Verursacher eines tödlichen Verkehrsunfalls hat sich am Mittwoch ein 72-jähriger Lkw-Fahrer vor dem Amtsgericht Tecklenburg verantworten müssen. Bei einem Abbiege-Manöver hatte er mit seinem Fahrzeug einen Radfahrer erfasst und überrollt.

Am 30. Januar 2020 ereignete sich an der Kreuzung Schulstraße und Bergstraße das tragische Unglück. Der Mann aus Hagen a.T.W. wollte mit seinem vierachsigen Lastwagen von der Schulstraße rechts in die Bergstraße fahren. Dabei übersah er den weiter geradeaus fahrenden Radfahrer. Laut dem Gutachten des Sachverständigen touchierte der Lkw den 70-jährigen Rentner, der daraufhin ins Straucheln geriet, stürzte und von dem Baustellenfahrzeug überrollt wurde.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, durch seine Fahrlässigkeit den Unfall und damit den Tod des Lengerichers verursacht zu haben. Der Fahrer mit – nach eigenen Angaben – über 50 Jahren Berufserfahrung konnte sich auch bei seiner Vernehmung vor Gericht nicht erklären, woher der Radfahrer gekommen war: „Ich habe niemanden gesehen. Ich habe nur ein Geräusch gehört und angehalten.“ Ein Zeuge schilderte den Moment so: „Der Fahrer stieg aus, schlug die Hände über den Kopf zusammen und rief ,Woher ist der Radfahrer gekommen?‘“

Für einige Menschen, die das Geschehen hautnah miterlebten, bleibt eine tiefe traumatische Erinnerung zurück. Das wurde bei den Befragungen vor Gericht deutlich. Teilweise unter Tränen schilderten sie die Vorgänge, die einsetzten, als die Ampel um 15.58 Uhr in Fahrtrichtung Tecklenburger Straße auf Grün sprang. Besonders bedrückend war die Vernehmung der Witwe des Geschädigten. Sie berichtete von den fast täglichen Spazierfahrten ihres Mannes und ihrem Schmerz: „Die erste Zeit war sehr schlimm.“ Das aufrichtige Bedauern des Angeklagten, der das Wort an sie richtete, nahm die Frau dankbar an.

Die Beweisaufnahme musste klären, inwieweit sich der Angeklagte schuldig gemacht hatte. Ein schwieriges Unterfangen, da trotz der zahlreichen Augenzeugen, die den Unfall aus verschiedenen Blickrichtungen schildern konnten, kein einhelliges Bild entstand. Dies war vor allem dem Verteidiger zu verdanken, der in seinem Plädoyer schließlich „das Verhalten des Fahrradfahrers als mitentscheidend“ für den Unfall wertete. Und nur ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Radfahrer an der Kreuzung ankam. Übereinstimmung unter allen Zeugen bestand jedoch darin, dass der 70-Jährige auf dem Radweg fuhr und nicht, wie der Verteidiger offenkundig suggerieren wollte, auf dem Bürgersteig.

Ausschlaggebend für den Schuldspruch war letztendlich das Gutachten des Sachverständigen. Dieser konnte anhand der Spurenlage und des sichergestellten Lkw beweisen, dass die Rückspiegel des Fahrzeuges nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechend eingestellt gewesen waren. Darum hatte der Fahrer den neben ihm stehenden Radfahrer nicht gesehen. Auch konnte der Experte im Abgleich des Fahrtenschreibers mit den Daten der Verkehrsampel errechnen, dass der Lastwagen mit 13 Stundenkilometern zu schnell für den Abbiegevorgang war.

Für die Staatsanwältin war der Fall damit klar. Die Beweisaufnahme ergab ihrer Ansicht nach, dass der Angeklagte pflichtwidrig einen vorhersehbaren, vermeidbaren Unfall verursacht habe. Sie forderte für den nicht vorbestraften Mann eine Geldstrafe von 4800 Euro (80 Tagessätze zu je 60 Euro). Der Verteidiger sprach sich für einen Freispruch für seinen Mandanten aus, da ein schuldhaftes Verhalten nicht habe nachgewiesen werden können.

Der Vorsitzende Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ließ in seiner Urteilsbegründung keine Zweifel an der Schuld des Angeklagten aufkommen: „Sie haben fahrlässig gehandelt. Dabei ist es egal, woher der Radfahrer kam, ja sogar egal, ob die Spiegel richtig eingestellt waren.“ Es habe sich um eine typische – leider immer wieder vorkommende – Unfallsituation gehandelt, so der Richter: „Ihre Unachtsamkeit hat zu dem tragischen Unfall geführt, und dafür sind sie zu bestrafen.“