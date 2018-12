„Zehn Liegenschaften der Gemeinde in Lienen und Kattenvenne wurden nicht nur mit Glasfaser angeschlossen, sondern in Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen auch untereinander vernetzt“, schreibt Jennifer Diehl im Auftrag der Stadtwerke Lengerich, deren Partner die Teutel ist, „darunter die Gemeindeverwaltung, der Jugendtreff, die Grundschule sowie weitere Einrichtungen der öffentlichen Hand wie Feuerwehr, Bauhof und Kläranlage.“ So bestehe nicht nur eine schnelle Verbindung mit dem Internet. Durch die gleichzeitige Vernetzung der Standorte werde auch ein schnellerer und sicherer Zugriff auf gemeinsame Daten ermöglicht.

In Zeiten immer größerer Datenmengen sei das Netzwerk so aufgebaut worden, dass es beliebig erweiterbar sei. So plane die Verwaltung im kommenden Jahr auch mit der Stadt Lengerich eine sichere Anbindung zum Austausch von Daten.

Bürgermeister Arne Strietelmeier unterstreicht die Wichtigkeit der modernen zukunftsorientierten Glasfasertechnik: „Das ist ein ganz wichtiger Schritt für die Zukunftsfähigkeit Lienens. Wir als Gemeindeverwaltung nutzen die Möglichkeiten durch Vernetzung der insgesamt zehn Standorte, wovon letztendlich auch der Bürger profitiert, da wir schneller auf Daten zugreifen oder diese versenden können.“

In diesem Zusammenhang ermutigt er die Bürger dazu, sich für einen Glasfaseranschluss zu entscheiden. „Die Datenmengen auch in privaten Haushalten werden in den nächsten Jahren immer weiter steigen. Mit einem Glasfaseranschluss sind die Haushalte bestens auf die Zukunft vorbereitet“, sagt er.

Für die Bürger in Lienen heiße es, schnell zu sein, denn nur bis zum 31. Dezember bietet die Teutel den Glasfaseranschluss, der ansonsten 990 Euro kostet, kostenlos an, heißt es weiter.