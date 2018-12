Christ und Gestalter aus Überzeugung

Der promovierte Agraringenieur war in verschiedenen Bereichen des Kirchenkreises Tecklenburg aktiv. Er war Mitglied des Ausschusses für gesellschaftliche Verantwortung, des Ausschusses für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung sowie des Runden Tisches Asyl und Integration und des Namibia-Partnerschaftskomitees zur Gestaltung der Kirchenkreispartnerschaft mit Otjiwarongo. Kirchenkreisübergreifend wirkte er auch im Regionalen Arbeitskreis Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung mit. Auch in Sachen Klimaschutz war Holtkamp stark engagiert. Im Herbst 2015 organisierte er maßgeblich die Etappe, die auf dem Ökumenischen Pilgerweg zur Weltklimakonferenz in Paris durch den Kirchenkreis Tecklenburg führte.

„Für Rudolf Holtkamp verband sich Christsein immer mit der Verantwortung für weltweite Zusammenhänge. Diesen weiten Horizont des Glaubens brachte er engagiert in seine ehrenamtliche Arbeit ein. Mit seiner sachkundigen und vermittelnden Art werden ihn viele vermissen“, heißt es einem Nachruf von Superintendent André Ost, der auf der Internetseite des Kirchenkreises veröffentlicht ist.

Holtkamp wuchs auf dem elterlichen Hof auf, ging zunächst in Meckelwege zur Schule, später zur Realschule in Lengerich und nach der Mittleren Reife zum Gymnasium in Bad Iburg, wo er das Abitur machte. In Monheim studierte er Agrarwissenschaften und promovierte in Gießen. Berufliche Stationen waren die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GiZ), das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt und die Deula (Deutsche Lehranstalt für Agrartechnik) in Freren. Nach etlichen Jahren in Eschborn bei Frankfurt kehrte er 1990 samt seiner Familie in seine Heimat zurück und übernahm in Holzhausen den Hof einer Tante.

Im Lienen engagierte er sich über mehrere Jahre als Presbyter insbesondere für eine gute Zusammenarbeit mit der pfarramtlich verbundenen Nachbar-Kirchengemeinde Kattenvenne. Als Lektor überraschte er die Gottesdienstgemeinde immer wieder mit kenntnisreichen und hintergründigen Einleitungen der biblischen Lesungen, heißt es im Nachruf des Presbyteriums. Bis zu seinem Tod wirkte er auch im Besuchsdienstkreis mit.

Zudem hatte er über viele Jahre die maßgebliche Verantwortung für das einst von Pfarrer Dr. Wilhelm Wilkens gegründete Evangelische Sozialseminar Lienen, das immer wieder auch landwirtschaftliche Themen aufgreift und sich großer Resonanz erfreut.

„Christlicher Glaube bedeutete für den Verstorbenen vor allem aktive Mitarbeit am Reich Gottes und damit Weltgestaltung aus christlicher Verantwortung heraus. Sein Tod reißt eine große Lücke in die Arbeit unserer Kirchengemeinde. Wir sind sehr dankbar für sein großes, jahrelanges kirchliches Engagement und werden Dr. Rudolf Holtkamp als christlich motivierten Streiter für eine bessere Welt in Erinnerung behalten“, heißt es im Nachruf des Presbyteriums weiter.

Holtkamp hinterlässt seine Ehefrau, zwei Kinder und ein Enkelkind.