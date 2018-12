Viele Akteure beim Advents- und Weihnachtskonzert in Lienen

Lienen -

Zum dritten Advent hatte Friedhelm Johannaber ganz unterschiedliche musikbegeisterte Menschen in die evangelische Kirche eingeladen. Sänger und Instrumentalisten waren gekommen, um in dem voll besetzten Gotteshaus dem begeisterten Publikum eine Auswahl an Musikstücken passend zum Fest zu Gehör zu bringen.