Die wären gerne schneller fertig geworden, hatten aber mit unvorhersehbaren Problemen zu kämpfen. „Die Entwässerungsrohre, die vom Wall her kommend unter dem Spielplatz her zur Kanalisation in der Straße führen, waren zum Teil kaputt“, erläutert Bauhofleiter Michael Wagner. Also habe man erstmal spülen und die Rohre mit Kameras befahren müssen, um die betroffenen Stellen lokalisieren und dann reparieren zu können. Wagner: „Das hat viel Zeit gekostet, sonst wären in gut einer Woche durch gewesen.“ Es habe auch Nachfragen seitens der Anwohner gegeben, denen es wohl nicht schnell genug ging.

Was jetzt noch fehlt, ist die Nestschaukel. Der Grund: Lieferprobleme. Wann die kommt und montiert werden kann, weiß der Bauhofleiter auch nicht.

Überhaupt scheinen die Hersteller seit geraumer Zeit mit der Produktion nicht nachzukommen. Sonst wäre der Spielplatz nämlich schon im Sommer angelegt und bestückt worden.

„Es gibt zwar mehrere Anbieter, aber man muss bei allen warten. Und es sind nicht alle gleich gut. Da lohnt es sich, den richtigen zu wählen“, weiß Wagner aus Erfahrung. Im Zweifel sei es besser, etwas länger auf die Geräte zu warten, als dass man später nicht lange Spaß an den Sachen habe.

An der fehlenden Nestschaukel dürfte es aber wohl nicht liegen, dass zwischen Lärmschutzwall und Münsterstraße in den vergangenen Tagen häufig gähnende Leere herrschte. Wenn es draußen nasskalt ist, macht es halt deutlich mehr Spaß, sich im Haus die Zeit zu vertreiben. Da kann man es dem Kattenvenner Nachwuchs nicht verdenken, dass er den Spielplatz noch nicht so recht annehmen will.