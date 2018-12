Kürzlich war das Areal, zumindest ein Teil davon, Thema im Schulausschuss. Grundschule und Waldorfschule würden in der warmen Jahreszeit gerne ihren Sportunterricht dorthin verlegen, um nicht immer zum neuen Stadion am Postdamm laufen oder fahren zu müssen (die WN berichteten). Ob daraus was wird, ist derzeit noch völlig offen. Überhaupt ist derzeit alles, was die Zukunft des alten Tennenplatzes betrifft, nichts weiter als ein Stochern im Nebel.

Das bestätigte Bauamtsleiter Sebastian Döring gestern auf Anfrage der WN. „Verwaltungsseitig prüfen wir derzeit – auch in Absprache mit dem Kreis und der Bezirksregierung – was dort künftig möglich ist.“

Laut Kämmerer Daniel Püttcher gibt es Interesse, zumindest für Teilflächen, seitens der Waldorfschule und auch des Waldorf-Kindergartens. Auch werde im Ort spekuliert, ob dort nicht ein kleines Baugebiet entstehen könne.

Ausschließen könne man derzeit zwar nichts, doch gebe es unterschiedliche Nutzungsarten, die nicht einfach unter einen Hut zu bringen seien, gab Döring zu bedenken. So könne die von den Schulen gewünschte Mini-Sportanlage möglicherweise Abstandsflächen auslösen, sodass eine Wohnbebauung kaum noch realisierbar, eventuell sogar ganz auszuschließen sei.

Um Klarheit zu schaffen, so die beiden Fachbereichsleiter, würden derzeit alle Möglichkeiten erörtert und durchgespielt, um der Politik entsprechende Vorschläge unterbreiten zu können. Bereits im ersten Sitzungsblock des kommenden Jahres, der Ende Januar beginnt, soll das Thema wieder auf die Tagesordnung kommen.

Neben den baurechtlichen Rahmenbedingungen, gibt Püttcher zu bedenken, „müssen auch die haushaltsrechtlichen Vorgaben beachtet werden“. Heißt im Klartext: Lienen hat nichts zu verschenken, als Haushaltssicherungskommune schon mal gar nicht. In letzter Konsequenz könne das bedeuten, dass das Areal im Falle einer Vermarktung zum Marktpreis verkauft werden muss. Alles Andere falle schon wieder in den Bereich freiwilliger Ausgaben.

Eine Prämisse, bei der so mancher Interessent womöglich aus dem Rennen ist, bevor dieses überhaupt eröffnet wird.