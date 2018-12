Dürre hinterlässt Spuren

Tecklenburger Land/Kattenvenne/Ladbergen -

In Hövels Festhalle in Saerbeck hat am Dienstag die Generalversammlung der Agritura Raiffeisen stattgefunden, die auch in Kattenvenne und Ladbergen Geschäftsstellen hat. Die beiden Geschäftsführer Jan-Bernd Krieger und Jürgen Aumann sowie der Aufsichtsratsvorsitzenden Ludger Kövener gaben im voll besetzten Saal Einblicke in die Situation, in der sich das Unternehmen aktuell befindet.