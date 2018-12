Ausgestattet mit Mantel, Hut, Hellbarde, Horn und Laterne weist Reinhard Schmitte stets den richtigen Weg. Dabei wird er von allerlei Begebenheiten von Früher und heute berichten und Ihnen die Möglichkeit geben den Ortskern auf ganz besondere Art und Weise besser kennenzulernen, heißt es in der Ankündigung der Tourist-Information. Auch die bekannte Textzeile „Hört ihr Leute und lasst euch sagen. . .“ wird dabei sich wieder zu hören sein.

Treffpunkt zum Rundgang an Silvester, 31. Dezember, ist um 18 Uhr am Haus des Gastes, am Diekesdamm 1. Die Teilnahmegebühr von vier Euro pro Person wird direkt beim Rundgang entrichtet, eine „kleine Stärkung“ ist darin enthalten, heißt es abschließend.