„Geweint, geschrien und gelacht“

Lienen -

Meine Seele fühlte sich in den letzten drei Jahren an, wie ein Baum im Winter, aber vor drei Monaten kam der Frühling wieder und klopfte an meine Tür. Die Sonne schien nach dem langen Winter durch mein Fenster. Seit Jahren lebe ich als Flüchtling aus Syrien mit meiner jüngsten Tochter in Lienen. Ich war ohne meinen Mann und die drei weiteren Kinder geflüchtet, aber mit der Hoffnung und dem großen Traum, schnell meine Familie wieder in meine Arme schließen zu können.