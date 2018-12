Wilde Jagd und Arbeitsverbote

Die Tage „Zwischen den Jahren“ sind der dunkelste Abschnitt des Jahres und waren deshalb seit jeher auch mit bestimmten finsteren Vorstellungen und Zauberglauben verbunden. Dämonen und Geister sind an diesen Tagen besonders machtvoll. Wie die Sommersonnenwende war auch die Wintersonnenwende ein wichtiger Jahrestermin vieler Kulturen, der mit bestimmten Riten begangen wurde, die die bösen Mächte bannen sollten.

Das christliche Weihnachten als Fest der Hoffnung liegt nicht von ungefähr an diesem düsteren Datum. Denn das genaue Geburtsdatum Jesu Christi ist nicht belegt, sondern es handelt sich bei der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember nur um eine spätere Zuschreibung. Heute verstehen wir unter „Zwischen den Jahren“ die Zeitspanne zwischen Weihnachten und Silvester. Ursprünglich reichte diese Zwischenzeit aber bis zum Dreikönigstag (6. Januar). Der Ursprung des zwölfnächtigen beziehungsweise des dreizehntägigen Zeitraums liegt im Unterschied zwischen der Jahreseinteilung nach Mond- und Sonnenkalender begründet. Zwischen beiden Zählweisen für ein Jahr liegt eine Differenz von zwölf Tagen, wobei nach der Zählweise des Mondkalenders zwölf Tage zum astronomisch korrekten Sonnenumlauf in 365 Tagen fehlen.

Heute ist die Frist „Zwischen den Jahren“ eine Zeit der Ruhe, die man gern zu Besuchen von Verwandten und Freunde oder für Mußestunden nutzt. Das war auch bereits in der Vergangenheit so. Die in Westfalen als „In de Twiälwen“, also „In den Zwölfen“ genannte Zeit (vgl. den englischen Ausdruck „twelve nights“) war in der ländlichen Gesellschaft eine Phase der Arbeitsruhe. Knechte und Mägde brauchten keine Arbeit zu verrichten und konnten ihre Familien besuchen. Auch Bauer und Bäuerin ließen es langsamer angehen. Vor allem die schweren Arbeiten wurden mit negativen Folgen in Verbindung gesetzt. So durfte keine Wäsche gewaschen und auf die Leine gehängt werden. Auch war es verboten, zu spinnen. Im Tecklenburger Land sagte man, dass ansonsten ein nackter Arm durchs Fenster griffe und das „Spinnewiärks“, also die gesponnene und unverarbeitete Wolle sowie das Spinnrad, wegnehme. Drastischer ist die Vorstellung, dass bei Zuwiderhandlung ein Familienangehöriger sterben müsse. Insgesamt soll zu dieser Zeit kein Rad rundgehen, also weder ein Spinnrad noch ein Wagenrad. Es dürfen auch nicht die Ställe ausgemistet werden, andernfalls fliegen in der nächsten Nacht alle Türen und Fenster auf oder in Kürze wird die beste Kuh eingehen. Mit dem Mist trage man das Glück aus dem Haus, so die Vorstellung.

Eng mit der Arbeitsruhe verbunden ist im nördlichen Westfalen aber auch die eingangs genannte „Wilde Jagd“. Im Tecklenburger Land werden die geisterhaften Gesellen als „Woidenjäger“ oder „Woidenbrakers“ bezeichnet. Auch sie ahnden die Arbeit an den Feiertagen. Für Lienen-Holperdorp ist folgende Sage von der Wilden Jagd überliefert: Als der gierige Holperdorper Windmüller selbst am Heiligen Abend wegen des günstigen Windes noch einmal seine Mühle in Gang setze, kamen die „Woidenjäger“ oder „Woidenbrakers“ herangebraust. Als der Müller gerade vor der Mühle stand, riss die „Wilde Jagd“ ihn mit sich. Nur seine Holzschuhe blieben vor der Mühle stehen und niemand konnte sie wegnehmen. Erst sieben Jahre später, ebenfalls am Weihnachtsabend, brachten die „Woidenjäger“ den Müller zurück, der ausgemergelt und mit rauem Bart wieder seine Mühle betrat. Er war krank und bettlägerig und verstarb wenige Wochen später. Begraben hat man den Müller nicht auf dem Lienener Friedhof, sondern ihn am Reihknapp verscharrt, denn die Woidenjäger, zu denen der Müller nun gehörte, waren Teufelsgesellen. Ursprünglich war das „Wütende Heer“ oder die „Wilde Jagd“ in der Vorstellung der Menschen ein höllisches Heer von Toten, deren Seelen nicht ins Himmelreich eingehen konnten und deshalb ruhelos umherziehen mussten.

In der Tradition einiger humanistischer Gelehrter des 16. und 17. Jahrhunderts und vor allem durch die „Deutsche Mythologie“ (1835) des Altertumsforschers Jacob Grimm (1785–1863) brachten die Volkskundler des 19. und frühen 20. Jahrhunderts die „Wilde Jagd“ oder das „Wütende Heer“ mit dem germanischen Gott Wodan in Verbindung. Das wütende Heer sei das wörtlich „Wodans-Heer“ gewesen. Die Verbindung wurde dadurch gezogen, dass man auch den Götternamen Wodan zum Wort Wut stellte, Wodan also als den „Wütenden“ übersetzte. Allerdings konnte bereits der Germanist und Volkskundler Karl Meisen (1891-1973) Anfang der 1930er Jahre zeigen, dass das „Wütende Heer“ oder die „Wilde Jagd“ auf christliche Ideen zurückgeht und keine genuin germanisch-heidnischen Wurzeln besitzt. Nur konnten sich seine Erkenntnisse zu dieser Zeit nicht durchsetzen, denn die völkische Weltanschauung und nationalsozialistische Propaganda stilisierte gerade die Germanen zur Quelle aller deutschen Kultur. Meisens Ergebnisse blieben also unbeachtet und wurden vielmehr mit bissigem Spott von völkisch gesinnten Wissenschaftlern bedacht. Erst später erkannte man die bahnbrechenden Erkenntnisse seiner Untersuchungen. Denn Vorstellungen von der „Wilden Jagd“ sind in ganz Mitteleuropa verbreitet. Sie hatte ihre Wurzeln in der Idee eines durch die Lüfte ziehenden Totenheeres bereits in der Antike bei Griechen und Römern. Das verbindende Moment ist aber eindeutig das Christentum, über das die antiken Traditionen Eingang sowohl in germanische, keltische als auch slawische Kulturkreise fanden. Ein ausschließlicher Ursprung der „Wilden Jagd“ im germanischen Wodans-Kult ist also unmöglich, auch wenn man diese irrige Ansicht bis heute in vielen populären Zeitungen, Zeitschriften oder auch bei Wikipedia finden kann.