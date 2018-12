Von Mülleimer zu Mülleimer

Betriebsferien? Die gibt‘s auf dem Bauhof der Gemeinde nicht. Allein schon deshalb nicht, da einmal in der Woche sämtliche öffentliche Mülleimer im Gemeindegebiet angefahren und geleert werden. Sommer- wie wintertags, egal, wie das Wetter ist. Ein Job, den aktuell Karsten Uphoff erledigt. „Mit macht das nichts aus“, sagt Uphoff. „Ich komme aus der Landwirtschaft und bin einiges gewohnt.“

Mit dem Pritschenbulli startet er am Bauhof. Die Tour führt zu den Bushaltestellen im Ortskern, weiter geht‘s zur Feuerwehr, zur Raiffeisen und zum Ölmühlenbach – und wieder zurück in den Ort. Im Winter ist das Leeren der Mülleimer halb so wild. Erstens fällt weniger Müll an, und zweitens riecht der bei der Kälte nicht so streng. Volle Tüte raus aus den Blecheimern und ab damit auf die Pritsche, frische Tüte rein, weiter geht‘s.

Im Barfußpark allerdings wird es ekelig. Schuld sind nicht die halbvollen Mülleimer, sondern die vom Verein „Mein Lienen“ aufgestellten Boxen mit den vollen Hundekot-Tüten. „Dass es die Tüten gibt, ist ja richtig und gut. Aber können die Hundebesitzer den Kot nicht mit nach Hause nehmen?“, fragt Uphoff. Wohlwissend, dass er darauf an diesem Morgen keine Antwort bekommt. Dann wird er, gewollt oder nicht, sogar politisch: „Solange Gemeindemitarbeiter den Hundekot wegmachen sollen, müsste die Hundesteuer eigentlich zehnmal so hoch sein wie jetzt.“ Da stört es ihn nicht, dass gerade zwei Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern um die Ecke kommen. Uphoff: „Das ist meine Meinung und dazu stehe ich auch.“

Im Bauhof-Team sind drei Mann für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wege verantwortlich. Einer von ihnen macht jeden Mittwoch oder Donnerstag die Mülleimer-Tour. „Im Sommer dauert die deutlich länger“, berichtet Uphoff. Im Barfußpark sowie auf den Spielplätzen und Schulhöfen sei dann mehr los – nicht nur tagsüber, sondern auch abends. Und nicht jeder mache sich die Mühe, seinen Müll auch bis zum nächsten Eimer zu bringen. Im Barfußpark müssten die Behälter bei anhaltend gutem Wetter sogar einmal pro Tag geleert werden. Liegt Unrat im nähren Umfeld herum, machen die Bauhof-Mitarbeiter den auch weg.

Uphoff erinnert sich an Zeiten, als die Gemeinde aus Kostengründen alle Mülleimer abgeschraubt hat. „Das ist noch gar nicht lange her. Die Bürger und Gäste sollten ihren Müll mit nach Hause nehmen. Aber das hat nicht funktioniert. Um um die Ständer lag dann alles verteilt herum.“ Also wurden die Eimer wieder angeschraubt.

Vom Barfußpark geht es mit dem Pritschenwagen weiter über Höste nach Kattenvenne. Uphoff schätzt, dass auf der gesamten Tour an die 100 Eimer zu leeren sind. Hinzu kommen noch ein Dutzend der Boxen für die Hundekot-Beutel. „Im Sommer ist man damit schon mal einen ganzen Tag beschäftigt“, berichtet der Nebenerwerbslandwirt. Zurück auf den Bauhof landet der ganze Unrat in einem großen Restmüll-Container.

Da am Montag Silvester ist und zum Jahreswechsel bekanntlich auch in Lienen geböllert wird, dürfte an den Tagen darauf wieder einiges mehr an Dreck in den Straßen liegen als sonst. Trotzdem wird in der kommenden Woche wieder nur ein Bauhof-Mitarbeiter rausfahren, um die Mülleimer zu leeren und drum herum sauber zu machen. „Für die Bürgersteige sind die Anwohner zuständig. Und bei Gemeindestraßen auch für die Fahrbahn bis zur Straßenmitte“, erinnert Uphoff die Bürger an ihre Pflichten.