Augen auf beim Knaller-Kauf

„Dabei werden auch die Brandschutzmaßnahmen sowie die Flucht- und Rettungswege unter die Lupe genommen“, heißt es in der Pressemitteilung. Zuvor habe die Bezirksregierung ihre Mitarbeiter aus dem Bereich Arbeitsschutz speziell für die Überwachung von Silvester-Pyrotechnik geschult.

„Die Mitarbeiter haben gelernt, wie sie Silvesterfeuerwerk rechtssicher überprüfen müssen und welche Gefahren von den unterschiedlichen optischen und akustischen Effekten ausgehen“, erklärt Sprengstoffexperte Bernhard Lepping. „Auch über Neuheiten bei der Silvester-Pyrotechnik wurde informiert“, berichtet der Fachmann.

Bei den Kontrollen werde besonders auf die korrekte Kennzeichnung des Feuerwerks geachtet. Außerdem solle der Verkauf von illegalem Feuerwerk unterbunden werden. Dabei liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr bei den so genannten „Sonderpostenmärkten“.

„Feuerwerkskörper der Kategorie F2 dürfen nur innerhalb von Verkaufsräumen – und nicht in Passagen oder aus einem Kioskfenster heraus – verkauft werden – und das auf keinen Fall an Personen unter 18 Jahren“, teilt die Behörde mit.

Die Verbraucherzentrale in Rheine weist darauf hin, dass Pyrotechnik nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern sowie Kinder- und Altersheimen abgebrannt werden darf. Das gelte auch für reetgedeckte und Fachwerkhäuser. Wer dagegen verstößt oder Knaller ohne Zulassung zündet, verhalte sich ordnungswidrig und kann für mögliche Personen- und Sachschäden haftbar gemacht werden. Grundsätzlich sollte beim Abfackeln zur Sicherheit immer ein Eimer Wasser oder ein Feuerlöscher bereitgehalten werden. Und auf keinen Fall sollte an den Knallern vor dem Abbrennen herumgebastelt oder Blindgänger ein zweites Mal gezündet werden.