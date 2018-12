Von Bach bis Chaplin

Pfiffige Arrangements werden wie immer von Hansdieter Meier (Violine), Gunilt Gehl (Viola), Felix Meier (Violoncello) und Andreas Groll (Klavier) mit Charme, Virtuosität und Spielfreude dargeboten. Das vom Geiger gewohnt locker-launig und informativ moderierte Konzert begeistert Jung und Alt und nicht nur Klassikfreunde.

Wo immer sie auftreten – in Toronto, Miami, auf Kreuzfahrtschiffen oder in europäischen Konzertsälen – überall werden die Musiker von Publikum und Presse gelobt und gefeiert, so die Veranstalter. Auch TV- und Rundfunksendungen (ARD-Nachtkonzert, Radio Telefis Eireann Dublin, Rundfunk Buffalo, New York, Radio St. Petersburg, Indiana Broadcasting, Schweizer Rundfunk DRS, Zürich, NDR, WDR) sowie CDs belegen die Qualität des Ensembles.

Das Konzert am Samstag, 12. Januar, im Haus des Gastes in Lienen beginnt um 19.30 Uhr.