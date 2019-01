Die Polizei ermahnte die Frau zur Ruhe, schrieb eine Anzeige und drohte ihr im Wiederholungsfall eine Ingewahrsamnahme an. Gut eine Stunde später wurden die Beamten laut Polizeibericht erneut dorthin gerufen. Zeugen meldeten, dass die Frau nun hysterisch, laut schreiend im Keller randalierte. Als die 58-Jährige die Beamten sah, warf sich laut schreiend auf den Boden und versuchte dabei, auf die Beamten einzutreten. Nur mit Mühe konnte dies verhindert und sie zum Dienstfahrzeug gebracht werden. Dort versuchte sie einen Beamten zu beißen und dessen hinterm Steuer sitzenden Kollegen zu treten. Ein Polizist wurde durch Tritte leicht am Bein verletzt. Es folgten derbe Beleidigungen und weitere Tritte. Zudem wurden die Uniformen der Beamten erheblich verschmutzt. Die Frau kam in Gewahrsam. Dort setzte sie die Beleidigungen fort, auch im Beisein eines Arztes und einer Richterin des Amtsgerichtes Tecklenburg.