In Kattenvenne sorgte der Aufruf, sich an der Aktion zu beteiligen, mit an die 30 Mädchen und Jungen für unerwartet große Resonanz. Im evangelischen Gemeindehaus bekamen die Kinder und ihre Eltern erstmal eine Einführung in die Sternsinger-Thematik, die vor allem die Neulinge ansprach. Zu sehen gab es einen kurzweiligen Ausschnitt aus der „Sendung mit der Maus“, der sich ausschließlich mit der Aktion beschäftigte. Anschließend wurden die Gewänder verteilt.

In Lienen lief das Prozedere genau andersrum. Wie im Kattenvenne bekamen die Sternsinger im Pfarrheim Maria Frieden zusätzlich zur Maus auch einen Beitrag gezeigt, der sich mit der Situation von Kindern in Indien befasste.

In beiden Orten ziehen die Sternsinger am Samstagmorgen von Haus zu Haus, um Geld für ein Hilfsprojekt im indischen Bundesstaat Jharkhand zu sammeln, in dem die Kinder- und Müttersterblichkeit besonders hoch ist.

Und auch dieses Mal würde es ohne die Eltern, zumeist Mütter, nicht gehen. In Kattenvenne haben eine Handvoll Mütter die komplette Organisation übernommen. In beiden Ortsteilen übernehmen Eltern Fahrdienste, damit die Sternsinger auch zu den Höfen und Häusern in den Bauerschaften gelangen.