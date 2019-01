Lienen und Ladbergen im Mittelfeld

Tecklenburger Land -

Die Kaufkraft in und um Lengerich herum ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das legen die jüngsten Daten von Information und Technik NRW nahe. Im Mittelfeld bei den Steigerungsraten liegt Ladbergen mit 2,9 Prozent (plus 430 Euro). In Lengerich ging es um 2,5 Prozent (plus 306 Euro) nach oben, in Tecklenburg um 2,7 Prozent (plus 418 Euro) und in Lienen als Spitzenreiter bei der Entwicklung um 3,2 Prozent (plus 575 Euro), wobei die aktuellsten Zahlen der Untersuchung aus dem Jahr 2016 stammen.