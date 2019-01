Es war ebenfalls kein Wolf, der im November 2017 in Lengerich ein Schaf gerissen hat. Das hat das LANUV Nordrhein-Westfalen mitgeteilt. „Es ist keine Wolf-DNA am Kadaver gefunden worden, dafür aber Hunde-DNA“, erklärt Wilhelm Deitermann auf Nachfrage der WN. Der Kadaver des Schafes war am 13. November vom Halter weitgehend skelettiert auf ei­ner Weide an der Poststraße aufgefunden worden. Speichelreste an dem Kadaver des ostfriesischen Milchschafes sind vom Senckenberg Institut – es ist als Nationales Referenzzentrum für genetische Untersuchungen bei Luchs und Wolf mit der DNA-Analyse vom LANUV beauftragt worden – eindeutig einem Hund zugeordnet worden.