Die Freie Waldorfschule Lienen freut sich auf neugierige Viertklässler und interessierte Eltern: Am Samstag, 19. Januar, von 10 bis 13 Uhr findet am Lührmanns Weg 1 ein Schnuppertag für Viertklässler und deren Eltern statt.

„Die Waldorfschule Lienen kann nun schon auf fast vier Jahre Erfolgsgeschichte zurückblicken“, heißt es in der Ankündigung. Sie erfreue sich seit ihrer Gründung 2015 immer größerer Beliebtheit und ständig steigender Schülerzahlen. „Inzwischen werden sechs Klassen mit annähernd 100 Schülern unterrichtet“, heißt es weiter. Neben den üblichen Fächern Mathematik, Deutsch, Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Musik, Kunst, Religion, Sport, Englisch und Russisch werden auch Gartenbau, Handarbeit und Handwerk angeboten. Der Schwerpunkt liege auf einer guten Lehrer-Schülerbeziehung als „Grundlage für ein begeistertes, Leistungsdruck-freies und erfolgreiches Lernen“, informiert die Schule.

Am 19. Januar erwarten die Schnuppergäste neben Probeunterrichten in der vierten und fünften Klasse Informationen über die Waldorfpädagogik allgemein und die möglichen Abschlüsse an der Schule. Daneben sollen Fragen rund um den Schulbesuch fachkundig beantwortet werden. Für das leibliche Wohl wird eine Cafeteria vorgehalten.