Ist das bio oder kann das weg?

Lienen-Kattenvenne -

Ein privat gepflegtes Straßenbeet an der Buchentorstraße/Ecke Lindenallee (gegenüber dem Friseur in Kattenvenne) ist komplett abgeräumt worden – zum zweiten Mal. Nach Angaben der Betroffenen, die namentlich nicht genannt werden wollen, geschah dies offenbar durch eine Firma, die die Gemeinde Lienen beauftragt hat. „Wir betreuen das Beet seit Anfang 2018. Zunächst ist es im Frühjahr abgeräumt worden, und jetzt im Herbst noch einmal“, heißt es in einer E-Mail an unsere Zeitung.