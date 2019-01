Meckeldance – das Finale

Lienen-Kattenvenne -

Diese Nachricht dürfte bei allen Zeltparty-Fans in der näheren und weiteren Umgebung einschlagen wie eine Bombe: die 15. Auflage von Meckeldance am Samstag, 9. Februar, ist zugleich auch die letzte. Das haben die Mitglieder der Koordinierungsgruppe einvernehmlich beschlossen, wenn auch mit etwas Wehmut am Schützenplatz in Lienen-Meckelwege. Mit etwas Wehmut wird das 15-jährige Bestehen Jubiläum der Veranstaltung betrachtet, 2019 soll Meckeldance zum letzten Mal stattfinden.