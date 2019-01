Nach der ersten Sammeltour wurde in den Gerätehäusern üppig gefrühstückt. Kurz nach Mittag war die Sammelaktion beendet. Das Ergebnis: 571 Weihnachtsbäume in Lienen und 244 Bäume in Kattenvenne. Die ausgedienten Bäume wurden an den Gerätehäusern in Containern eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens geworfen und abtransportiert. Bedacht wurden die Jugendfeuerwehren für ihren Einsatz mit zahlreichen Geld- und Sachspenden, die der eigenen Arbeit zugute kommen.