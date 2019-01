Kein häufiger Fall, aber auch nicht ungewöhnlich, wie Gemeindebrandinspektor Eckhard Ehmann auf Anfrage der WN erläutert: „Vollalarm heißt, dass jeder wirklich gebraucht wird. Und da hat eine Sirene eine andere Wirkung als ein Melder.“

Während nach dem Ende des Kalten Krieges landauf landab die heulenden Dinger von den Dächern geholt wurden, da der Bund das Sirenennetz aufgegeben hatte und viele Kommunen es nicht übernehmen wollten, ist das in Lienen und Kattenvenne nicht geschehen. Somit musste die Gemeinde auch nicht wieder aufrüsten, als man vor einigen Jahren den Nutzen für den Bevölkerungsschutz wiedererkannte und eine Renaissance einsetzte.

Um Vollalarm per Sirenengeheul auszulösen (dreimal an- und abschwellender Ton), muss sich die Feuerwehr übrigens nicht erst mit der Verwaltung kurzschließen, was außerhalb der Öffnungszeiten ja auch schwierig wäre. Sowohl in Lienen als auch in Kattenvenne gibt es in den Gerätehäusern einen entsprechenden Knopf. Womöglich kann demnächst noch eine weitere Sirene zum Heulen gebracht werden.

Ehmann: „Es gibt Überlegungen, neben den Sirenen auf dem alten Feuerwehrhaus in Kattenvenne und der Gemeindeverwaltung in Lienen eine weitere auf dem Feuerwehrhaus in Lienen anzubringen, um den Bereich Höste besser beschallen zu können.“