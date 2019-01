Lienen -

Was erwartet die Bürger im neuen Jahr an Gebühren- und Abgabensätzen? Gibt es Veränderungen, bleibt alles beim Alten? Fest steht, das betonte Kämmerer Daniel Püttcher kürzlich auf Anfrage der WN, dass noch nicht alles entschieden ist und über einige Sätze in den bevorstehenden Haushaltsberatungen erst noch beraten werden muss. Ehe es keine Entscheidung gibt, gelten die alten Sätze.