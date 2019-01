So wurde Klaus Moog bei der 70. Deutschen Meisterschaft des DKB im Dezember in Bad Salzuflen zum achten Mal in Folge mit seinem Japanischen Mövchen in schwarzbraun Deutscher Meister am Bande. Außerdem wurde er zweimal Gruppensieger, dreimal Klassensieger mit seinen Mövchen und einmal Klassensieger mit seinen Silberschnäbelchen. Und Erwin Altevogt erreichte mit seinen Zebrafinken in grau eine Gold- und eine Silbermedaille mit der Bewertung vorzüglich.

Foto: Michael Schwakenberg

Obwohl sie nun schon Jahrzehnte im Geschäft sind und eigentlich alles erreicht haben, denken sie nicht ans Aufhören. Denn es ist nicht in erster Linie die Jagd nach Medaillen, die sie reizt, sondern die Freude an den Tieren, am Wachsen und Gedeihen – und natürlich daran, dem Ideal eines Vogels immer näher zu kommen. „Wir wissen ja, worauf es ankommt. Und wenn aus einem fast nackten Küken ein erfolgreicher Vogel wird, dann macht das einfach Spaß“, gibt Klaus Moog Einblick in das Innenleben eines Züchters.

Nicht anders sieht das bei Erwin Altevogt aus: Sicher machen die 100 Zebrafinken Arbeit. Aber allein den Tieren in der Voliere bei ihrem Treiben zuzuschauen, empfindet er wie Moog als großen Lohn.

Foto: Michael Schwakenberg

Wenn dann noch hochkarätige Auszeichnungen dazukommen, ist das Züchterglück perfekt. Beim 34. AZ-Europa-Championat im August in Karlsruhe wurde Klaus Moog Europasieger mit Schecke in schwarzbraun, sechsmal Europagruppensieger und viermal Klassensieger. Erwin Altevogt belegte dort einen hervorragenden zweiten Platz mit seinem Zebrafink in grau. Auf der im September stattfindenden AZ-Jungvogelschau in Hamm stellte Klaus Moog den besten Jungvogel der Schau mit Silberschnäbelchen, bestes Mövchen und dreimal den Klassensiege. Auf der gleichzeitig stattfindenden DZI-Zebrafinkenschau mit insgesamt rund 500 ausgestellten Vögel erreichte Erwin Altevogt mehrere hervorragende Platzierungen. Bei der Landesschau im Oktober holten sie ebenfalls mehrere erste Plätze, ebenso bei der 65. AZ-Bundesschau im November.

Über Jahrzehnte hindurch so erfolgreich zu sein, ist gewiss kein Zufall. „Man muss die richtigen Tiere zusammentun, damit sie sich verpaaren. Der eine muss die Schwächen des anderen ausgleichen“, erläutert Moog. Bei der Futterzusammenstellung habe auch jeder Züchter so seine Tricks. „Außerdem“, ergänzt Altevogt, „muss man die Tiere rechtzeitig trainieren und sie so für die Ausstellungen vorbereiten.“