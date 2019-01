Dass der Abriss des Jägerhofs die Gemüter bewegt, ist „verständlich, ist doch der Jägerhof für viele Lienener mit schönen Erinnerungen verbunden und stellt ein Stück Heimat dar“, bekräftigt der Fraktionssprecher des Bündnis für Ökologie und Demokratie Lienen, Georg Kubitz, in einer aktuellen Pressemitteilung, was er bereits in der vergangenen Ratssitzung dazu gesagt hat. Er halte es für wichtig, die Planungen den Bürgern direkt und ausführlich vorzustellen. Das Bündnis führt deswegen zu Beginn der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes eine Informationsveranstaltung durch. Man wolle dabei weder für noch gegen die Planungen argumentieren, sondern allen Interessierten die Möglichkeit geben, sich selbst ein Urteil zu bilden, heißt es in einer Pressemitteilung des Bündnisses weiter. Der Planer des Investors, Architekt Gerhard Joksch, wird Grundzüge und Details wie auch mögliche Alternativen in Wort und Bild vorstellen. Er steht zudem für Fragen zur Verfügung. Georg Kubitz informiert im Anschluss über das Auslegungsverfahren und die Möglichkeiten, mit Hilfe von Anregungen und Bedenken Einfluss auf die Planungen zu nehmen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 24. Januar, ab 19 Uhr in „Opa Joe‘s Roadhouse“, Thieplatz 1, statt. Alle Interessierten sind eingeladen.