Demnach nutzen in Kattenvenne pro Tag lediglich 70 Fahrgäste die sogenannten Verstärkerleistungen der Teuto-Bahn, erklärte ein Sprecher. In Natrup-Hagen seien es sogar nur 60. Beide Stationen gelten damit in diesem Punkt offiziell als „nachfrageschwächste Halte“ und sollen deshalb ab Dezember, wenn die Linie RE 2 (Düsseldorf–Münster) bis Osnabrück verlängert wird, vom Expresszug nur zweistündlich statt wie die anderen Halte stündlich bedient werden. Andernfalls würden in Osnabrück wichtige Anschlüsse verpasst. Voraussetzung für die Einführung des RE 2 auf dem länderübergreifenden Abschnitt ist allerdings die Reduzierung des Angebots bei der RB 66 auf einen Stundentakt.

Die Gemeinden Glandorf und Lienen, die auf den Bahnhof Kattenvenne angewiesen sind, wollen sich damit nicht abfinden. Auch heimische Landtagsabgeordnete protestieren dagegen.