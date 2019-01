Glasfaser jetzt unter der Bahn durch

Lienen-Kattenvenne -

In Kattenvenne am Bahnübergang tut sich was. Ende Dezember sind dort, nach der lang ersehnten Genehmigungserteilung, die Erdbohrungen für die finale Bahnquerung abgeschlossen werden, teilt die Stadtwerke-Tochter Teutel zum aktuellen Stand in Sachen Breitbandausbau mit. Damit ist die entscheidende Verbindung von der Haupttrasse zum Point of Presence (PoP) im Bereich der Ladberger Straße hergestellt, so dass nunmehr auch die Kunden östlich der Bahnlinie an das Glasfasernetz angeschlossen werden können.