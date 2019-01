Die Genossen wählten Karsten Huneke einstimmig zum neuen Vorsitzenden und Jörg Hawerkamp zum Stellvertreter. Das Führungsduo wird unterstützt durch Anke Wieneke-Lunow (Schriftführerin), Reiner Brandt (Kassierer), Matthias Himmelreich (zweiter Schriftführer), Reinhard Otte (zweiter Kassierer) sowie Ulla Schippmann, Reiner Deutsch, Karin Baum und Yannik Lunow als Beisitzer.

Mit der Neugründung geht ein Jahrzehnte altes Kapitel der kommunalen Parteigeschichte zu Ende, heißt es im Bericht der Sozialdemokraten. Nach der Gebietsreform in den 1970er-Jahren hätten sich die Mitglieder ganz bewusst für zwei Ortsvereine entschieden, um so besser auf die unterschiedlichen Anforderungen an die Kommunalpolitik in den Ortsteilen reagieren zu können.

„Mittlerweile überwiegen jedoch die Vorteile eines Zusammenschlusses so deutlich, dass die Fusion einfach notwendig wurde. Und in Zeiten von E-Mail und Whatsapp spielt die Entfernung der Ortsteile wirklich keine große Rolle mehr“, betont Karsten Huneke.

Im Anschluss an die Wahlgänge dankte der neue Vorstand dem ehemaligen Kattenvenner Vorsitzenden Rainer Stephan, der die Geschicke des dortigen SPD-Ortsvereins 26 Jahre lang gelenkt hat, und Artur Beintmann für die geleistete Arbeit als Ortsvereinsvorsitzender in Lienen. Darüber hinaus erhielt Fritz Dellbrügge die Willi-Brandt-Medaille und den Ehrenbrief der Partei als Anerkennung für sein langjähriges Engagement.