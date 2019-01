Holzhausen fiebert dem Jubiläum entgegen

Nach einem visuellen Rückblick auf das vergangene Jahr und Berichten des Vorsitzenden Friedhelm Steggemann sowie von Kassierer Friedrich-Wilhelm Königkrämer wurde der gesamte Vorstand einstimmig entlastet.

Positiv hat sich im vergangenen Jahr die Mitgliederzahl entwickelt: Bei 13 Eintritten und drei Todesfällen stieg sie von 216 auf 226.

Für langjährige Vereinszugehörigkeit werden am 31. August beim Schützenfest folgende Mitglieder geehrt: Rolf Barkmann, Wilhelm Goldau, Wilhelm Hawerkamp, Jürgen Henkelmann, Manfred Horrmann, Heinz Huneke, Peter Korte, Wilhelm Rethemeier und Wolfgang Wittmann (alle 50 Jahre) sowie Frank-Dieter Beineke und Marie Luise Hölscher (beide 40 Jahre);

Bei den Vorstandwahlen wurden folgende Schützen in ihren Ämtern bestätigt: Friedhelm Steggemann (erster Vorsitzender), Friedrich-Wilhelm Königkrämer (erster Kassierer), Dirk Horrmann (erster Schriftführer), Uwe Viehweg (erster Schießwart), Andrea Ingebrand (erste Schießwartin) sowie Stephan Gieseking und Wolfgang Wittmann (Beisitzer). Auch die Chargenwahlen brachten keine Veränderungen. Widergewählt wurden Oberst Jürgen Alteholz, Hauptmann Dirk Horrmann, Oberfeldwebel Stephan Gieseking sowie die Fahnenoffiziere Michael Köning, Dieter Bovenschulte, Helmut Lindemann und Matthias Kühnem und Michael Unland und die Scheibenträger Carsten Diekmeier und Christoph Lieske.

Auch wurde auf die Jugendarbeit hingewiesen. Monatlich treffen sich Jugendliche und Vorstandsmitglieder, um in lockerer Runde zu besprechen, wie der Verein und das Schützenfest für die Jugend attraktiver gestaltet werden können. Einige Ideen sollen bereits in diesem Jahr beim Schützenfest umgesetzt werden. Wer an der Runde teilnehmen möchte, kann sich beim Vorstand melden.