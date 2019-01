Das Ende einer Institution

„Wir hatten erfolgreiche Jahre, aber inzwischen zahle ich drauf“, erläutert die 54-Jährige – und ergänzt: „Ich muss aus gesundheitlichen Gründen auch runterkommen von den 70-Stunden-Wochen.“

Dass sich ein Laden wie ihrer nicht mehr halten kann, ist für Silke Grave ganz klar das Ergebnis einer Entwicklung der vergangenen Jahre: „Fast jeder Discounter und jeder Supermarkt hat inzwischen Bio-Produkte im Sortiment. Und wenn ein Supermarkt Bio-Gurken für einen Euro verkauft, also unter dem Einkaufspreis, dann kann ich da nicht mithalten.“ Hinzu komme die Konkurrenz durch das Internet.

Da nützt es der Geschäftsfrau auch nicht, dass sie gebürtige Lienenerin ist und sich mit vielen persönlichen Kontakten im Ort eine Stammkundschaft aufgebaut hat, die weit bis in den Osnabrücker Südkreis hineinreicht. Ebenso nützt ihr nichts, dass sie seinerzeit einen unansehnlichen Leerstand in ein schmuckes Ladenlokal verwandelt hat, wofür ihr viele Anwohner noch heute dankbar sind.

Ihr Bioladen ist nicht nur ein Geschäft, sondern auch eine Art Treffpunkt, in dem man sich kennt, untereinander duzt und selbstverständlich ins Gespräch kommt. Das komplette Gegenteil also von den immer größer werdenden Supermärkten, in denen der Einzelne nur als Teil einer anonymen Masse seinen Wagen durch lange Gänge schiebt, in denen die Produkte nationaler und internationaler Konzerne das Sortiment bestimmen.

Auch so ein Thema, auf das Grave nicht gut zu sprechen ist: „Wenn ich feststelle, dass ein kleiner Bio-Hersteller von einem Lebensmittel-Riesen aufgekauft worden ist, schmeiße ich die Produkte bei mir raus.“ Denn was auf Neudeutsch mit „Greenwashing“ bezeichnet wird, ist für sie eher Etikettenschwindel. „Mir ist auch die Überzeugung wichtig, mit der ein Produkt hergestellt wird“, sagt Grave. Geschäftemacherei zu unterstützen, ist nicht ihr Ding. Gleichwohl sind genau diese Produkte Teil jener Konkurrenz, die der Lienenerin nach und nach das Wasser abgräbt.

Dabei hatte es für die dreifache Mutter damals gut angefangen: Der Umsatz passte, die Rotwein-Käse-Abende waren immer ausverkauft, Events für Kinder kamen gut an, und auch ihr Mittagstisch hat nach wie vor seine Fans. Trotz eines gesundheitlichen Rückschlages im vergangenen Jahr, in dessen Folge der Laden vier Wochen lang geschlossen war, ging ihr die Stammkundschaft nicht von der Fahne. Die Verbundenheit geht sogar so weit, dass einige Kunden angeboten haben, umsonst ein paar Stunden in der Woche in dem Laden zu arbeiten. Was nett gemeint sei, aber praktisch kaum umsetzbar. Schließlich werde auch Beratung erwartet.

An einer Erkenntnis kommt Silke Grave nicht vorbei: dass Lienen mit seinen 8000 Einwohnern zu klein ist für einen Laden, der sich im Wettbewerb mit Handelsriesen und Online-Shops behaupten muss. „In einer Stadt wie Münster geht das noch, kein Problem, aber in Lienen nicht mehr.“ Damit spiegelt ihr Laden genau das wider, was der Einzelhandel seit Jahren beklagt und Inhaber-geführte Geschäfte besonders trifft.

Silke Grave hat sowohl Erzieherin als auch Kosmetikerin gelernt und kam nach eigener Aussage über Naturkosmetik, Waldorf-Pädagogik und die Auseinandersetzung mit deren Begründer Rudolf Steiner zu Bio. In einem Geschäftshaushalt aufgewachsen, habe sie das Kaufmännische quasi mit der Muttermilch aufgesogen.

Noch bis vor gar nicht langer Zeit war ihr Plan, den Laden bis zur Rente weiterzuführen. Wie es nach der Schließung weitergeht? „Das weiß ich noch nicht. Aber erstmal Pause. Und dann wird sich schon was ergeben.“