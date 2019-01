„Halbstundentakt ist erforderlich“

Hintergrund sind die Planungen des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, den aktuellen RE 2/ RRX vom Ruhrgebiet aus über Münster in Richtung Osnabrück zu verlängern. An allen Bahnhöfen auf der Strecke zwischen Münster und Osnabrück soll es zusätzliche, stündlich verkehrende Züge geben, in Kattenvenne und Natrup-Hagen allerdings nur zweistündlich. Der aktuell vorhandene Halbstundentakt der RB 66 zu Berufsverkehrzeiten soll in Kattenvenne und Natrup-Hagen ab dem 1. Dezember dieses Jahres entfallen.

„Ziel aller Planungen im Öffentlichen Personennahverkehr muss es sein, vor allen Dingen den ländlichen Raum in alle Richtungen besser anzuschließen“, betonen Strietelmeier und Heuvelmann unisono. Deshalb hätten Lienen und Glandorf die Gründung eines Bürgerbusvereins auf den Weg gebracht – mit dem Bahnhof Kattenvenne als Kernhaltepunkt der Bürgerbuslinie. Daher sei der Halbstundentaktung den ganzen (Werk-)Tag über unbedingt erforderlich.

Die Verbindung sei für viele Berufstätige, die auf dem Land wohnen und in der Stadt arbeiten, „von hoher Bedeutung“. Die günstigeren Bau- und Wohnmöglichkeiten auf dem Lande böten jungen Familien soziale und finanzielle Vorteile bei gleichzeitiger unschlagbar günstiger und schneller Zuganbindung an die nächsten Oberzentren Münster und Osnabrück. „Diese optimale Anbindung entlastet jetzt schon beide Städte von den Folgen der Umweltverschmutzung durch den Individual-Pkw-Verkehr – bei konsequenter Bewerbung der Strecke könnte die Entlastung vor allen Dingen im Berufspendlerverkehr noch weit höher ausfallen“.

Gemeinsam laden die beiden Bürgermeister am Mittwoch, 30. Januar, zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung in die Gaststätte Gravemeier, Lienener Straße 4 in Kattenvenne, ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Im Vorfeld haben Strietelmeier und Heuvelmann einen Fragenkatalog an die Beteiligten in diesem Entscheidungsprogress geschickt, um aus den Antworten zitieren können.