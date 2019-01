An dem Grundkonzept hat sich dadurch jedoch kaum etwas geändert. Morgen nach der Sonntagsmesse (Beginn um 11 Uhr) sollen im alten Pfarrheim die endgültigen Pläne beim Neujahrsempfang gezeigt werden. Vorab zeigt sich Kirchenvorstandsmitglied Norbert Baulmann, der das Projekt intensiv begleitet hat, sehr zufrieden. „Es wurden viele Gespräche geführt und die Gemeinde wurde gut mit ins Boot geholt“, betont Baulmann auf Anfrage der WN. Er wird morgen näher auf die Pläne, die Gestaltung und das Raumprogramm eingehen. Standort für das neue Pfarrheim ist der Platz vor dem Hauptportal, womit dem Wunsch Rechnung getragen wird, Kirche und Pfarrheim miteinander zu verbinden. Rund eine Million Euro kostet der Neubau, wobei die Erneuerung der Technik in der Kirche – Heizung, Ton und Licht – mitinbegriffen ist. Nicht alles davon zahlt das Bistum. Einen geringen Teil müssen die Katholiken vor Ort selbst stemmen. Um das Projekt ausführlich der Öffentlichkeit vorzustellen, wird der Architekt voraussichtlich am 21. Februar nach Lienen kommen.