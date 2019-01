Ein Plus bei den Mitgliederzahlen

Auch der Jahresbericht der Schriftführerin Ute Peters fiel nach Angaben des Vereins sehr erfreulich aus. Sie berichtete vor allem im Bereich „Fitness und Bewegung“ über zahlreiche Aktivitäten.

Die Wanderwarte Reinhard Schmitte und Thomas Königkrämer hatten 2018 ein vielseitiges Programm durchgezogen: Wanderungen gingen nicht nur durch die heimischen Fluren, sondern auch nach Ohrbeck, zum Silbersee, zum Mittellandkanal und Heiligen Meer. Die Radwanderungen führten die Heimatfreunde bis nach Spelle, Bevergern, Dreierwalde oder Saerbeck.

Die Gruppe „Dütt & Datt - Hochdeutsch & Platt“ pflegt die plattdeutsche Mundart und trifft sich unter der Leitung von Christa Gerseker und Heike Stegemann in der Wintersaison in 14-tägigem Rhythmus. Zudem hatten Mitglieder der Gruppe den vorweihnachtlichen Nachmittag organisiert. Die Spinn- und Handarbeitsgruppe unter der Leitung von Ingrid Guba-Käfer und Heike Pohl traf sich aufgrund sinkender Mitgliederzahl nur noch einmal monatlich in privaten Räumen. Weitere an Handarbeit Interessierte sind willkommen.

Im Oktober 2018 beging der Heimatverein Lienen mehrere Gedenktage und Jubiläen im Zuge des Grenzsteintreffens am Postdamm: 450 Jahre Beginn 80-jähriger oder niederländischer Unabhängigkeitskrieg (1568-1648), 400 Jahre Anfang des 30-jährigen Krieges (1618-1648) und 370 Jahre Westfälischer Frieden (1648). Die dazu vom Heimatverein herausgegebene und von Dr. Christof Spannhoff zusammengestellte Broschüre (Kosten drei Euro) wurde vorgestellt. Zudem gab es 70 Jahre Heimatverein Lienen zu feiern.

Die Grenzsteintreffen finden nunmehr seit 20 Jahren statt. Dazu treffen sich Mitglieder der Ostenfelder Bergfreunde, des Wandervereins Teutoburg, der Heimatvereine Glane und Lienen. Auch ein Kalender mit historischen Fotos aus Lienen, gestaltet von Ute Peters und Dr. Christof Spannhoff, wurde herausgebracht. Im Mini-Museum des Heimatvereins war eine nicht ganz alltägliche Sammlung von Miniatur-Leichenwagenwagen zu sehen. Die begleitende Ausstellung zum 125-jährigen Bestehen des Schützenvereins Lienen von 1893 zeigte Einiges zum Schützenwesen.

Aus dem Bericht der Kassiererin Anita Henke ging hervor, dass der Heimatverein durch Investitionen in den Verein ein größeres Minus zu verzeichnen hatte. Der Kassenbestand ist aber weithin als gut zu bezeichnen. Auf Antrag der Kassenprüfer Arno Henke und Lothar Uphoff wurde der Vorstand von der Versammlung entlastet.

Zum Abschluss wies der erste Vorsitzende auf die nächste Veranstaltung hin: Am Freitag, 22. Februar, ist der Heimatabend mit Grünkohlessen. Er beginnt um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) in der Aldruper Diele, Meckelweger Straße 2,. Die Karten kosten 15 Euro und sind erhältlich bei der Tourist-Information und bei Friedel Stegemann ( ✆ 0 54 83/616).