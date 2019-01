„Frau Lausbup“ sagt Tschüss

Egal ob ein Kartenspiel, Waren für den Kaufladen oder eine riesige Auswahl an Lego und Playmobil: Wer den Laden an der Hauptstraße betritt, der kann in diesem Paradies für kleine und große Spielefreunde schon mal die Zeit vergessen. Jeder noch so kleine Winkel in dem Geschäft ist voller Spielsachen. Und zwar im besten Sinne. Denn die Geschäftsfrau, die sich mit der Eröffnung ihres Ladens und dem Sprung in die Selbstständigkeit einen Traum erfüllte, legte seit dem ersten Tag am 23. Februar 2000 auf eines großen Wert: ihren Kunden getreu dem Motto „alles oder nichts“ eine möglichst große Auswahl verschiedener Spielwaren anzubieten.

Apropos: An diesen ersten Tag und ihren ersten Kunden hat Doris Meyer noch genaue Erinnerungen. Julian, damals etwa neun Jahre alt, habe für zehn Mark einen Geschenk-Gutschein gekauft, erzählt sie. Jenen Geldschein hat sie über all die Jahre aufbewahrt, ihn vor ein paar Tagen aber mit einem Brief an den mittlerweile verheirateten Mann, der noch immer in Lienen wohnt, zurückgeschickt. Verbunden mit der Bitte, diese zehn Mark am 28. Februar doch als letzter Kunde noch einmal bei ihr umzusetzen. Ein symbolischer Akt. Eine schöne, aber irgendwie auch traurige Geschichte.

Denn dass der Lausbup schließt, ist die Konsequenz mehrerer Entwicklungen. Als er eröffnete, hatte Lienen noch deutlich mehr als 9000 Einwohner, mit der Grund- und Hauptschule gab es in der Gemeinde zwei volle Schulen. „Die Kundschaft hat merklich nachgelassen, es gibt viel weniger Kinder und Schüler im Ort, meine Lebensumstände haben sich verändert und zudem habe ich im vergangenen Jahr ein tolles Jobangebot aus der Spielzeugbranche in Osnabrück erhalten“, erklärt Doris Meyer, schiebt eines aber gleich hinterher: „Wenn der Laden weiter Zukunft gehabt hätte, hätte ich über einen neuen Job garantiert nicht nachgedacht.“

Das wird niemand abstreiten. Denn viel zu viel Herzblut hat sie in den zurückliegenden Jahren in ihr Geschäft investiert. Viel zu viele schöne Erinnerungen begleiten sie. Etwa die an die erste Geburtstagskiste von Corinna, mit der Doris Meyer vor 19 Jahren eine Marktnische besetzte, und die viele Anhänger fand, oder an die Geburtstagspost, die sie jedem Stammkunden schrieb, an die unzähligen leuchtenden Augen der Kinder, die sich im Lausbup von ihrem Taschengeld einen kleinen Wunsch erfüllten. Denn auch das war ihr immer wichtig: diese unglaubliche Vielzahl an Kleinigkeiten, die sie für geringes Geld anbot. Oder die Momente, in denen viele Kinder ihr im Ort ein „Hallo Frau Lausbup“ zuriefen. „Da kriege ich noch heute Gänsehaut.“ Und nicht zuletzt sind da viele Erinnerungen, die gerade jetzt, da der Entschluss der Geschäftsaufgabe nach wochenlanger Rechnerei und Hadern seit vergangenem Herbst feststeht, im Gespräch mit den Kunden wieder aufgewärmt werden.

„Viele richtig gute Jahre“ habe sie mit ihrem Lausbup erlebt. Und so wertet die Geschäftsfrau auch die Vergrößerung der Ladenfläche vor gut zehn Jahren von anfangs 100 auf dann 160 Quadratmeter mit der Ergänzung des Sortiments um die Bereiche Schreibwaren, Schul- und Bürobedarf als „absolut richtig“. In dessen Rahmen erhielt sie zudem den Zuschlag, eine Lottoannahmestelle in Lienen zu betreiben. 2010 folgte der nächste Schritt: Seither bietet der Lausbup den Großteil seiner Waren im Internet an. „Ohne diese Entscheidung“, sagt Doris Meyer heute, „hätte ich schon viel eher aufhören müssen. Das war eine gute Einnahmequelle.“

Am Donnerstag, 28. Februar, um 18 Uhr dreht „Frau Lausbup“ den Ladenschlüssel ein letztes Mal um. Der Ausverkauf ist in vollem Gange und die Betroffenheit der Kunden ist riesig. Mit dem Lausbup verliert Lienen eine weitere feste Institution. Allein viele schöne Erinnerungen an diesen urigen Laden mit seinem großen Angebot und der liebevollen Beratung, wegen der viele Kunden auch etliche Kilometer nach Lienen auf sich nahmen, werden bleiben.