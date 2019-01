Lienen-Kattenvenne -

Bei ihrer Generalversammlung haben die Amkenheider Schützen die Termine der kommenden Monate in den Blick genommen. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf dem eigenen Schützenfest, das wie immer am Pfingstwochenende am Saal Daweke gefeiert wird. Für die Mega-Party wurde erneut die holländische Band „Q5 New Style“ verpflichtet.