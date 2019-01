Über 30 Teilnehmer folgten den Ausführungen von Planer Gerhard Joksch, den das Bündnis eingeladen hatte. Passt die Planung nach Lienen und welche Alternativen gibt es? Um diese Kernfrage ging es immer wieder an diesem Abend.

Ein Aspekt war dabei, ob die bestehende Fassade erhalten werden könne oder sich zumindest die neue Fassade mehr an dem jetzigen Erscheinungsbild ausrichten könne. „Ein Erhalt der Fassade ist zwar technisch möglich, aber derart kostenintensiv, dass dies völlig ausgeschlossen ist“, erläuterte Joksch. Neben der sehr modernen und von ihm auch bevorzugten Gestaltung der Fassade stellte Joksch eine alternative Gestaltung vor, die bei den Anwesenden deutlich mehr Zustimmung erhielt, heißt es im Pressebericht des Bündnisses.

Ist die geplante Bebauung zu sehr verdichtet? Gibt es genügend Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder? Um diese Fragen drehte sich der zweite Themenkomplex. Für die 20 vorgesehenen Wohnungen sei jeweils ein Kfz-Stellplatz vorgesehen, für die gewerblich nutzbaren Räumlichkeiten stünden weitere Stellplätze in der Tiefgarage zur Verfügung, so Joksch. Dass ein Stellplatz pro Wohnung in Lienen mit seinen vielen Auspendlern und schlechten Anbindung an den ÖPNV ausreichend sein soll, wurde von vielen Anwesenden stark bezweifelt. „Wer mehr als einen Stellplatz benötigt, wird die Wohnungen nicht mieten oder kaufen“, argumentierte Joksch und wies darauf hin, dass es durchaus möglich sei, zwei oder auch mehr Fahrradstellplätze pro Wohnung vorzusehen. Dies gehe allerdings auf Kosten des Freiraumes zwischen den Gebäuden. Nicht einig waren sich Planer und Anwesende auch bezüglich der Frage, ob für teure Fahrräder oder Pedelecs in den Kellerräumen Unterstellmöglichkeiten vorgesehen werden sollten.

Joksch wies wie Bürgermeister Arne Strietelmeier und Bündnis-Fraktionsvorsitzender Georg Kubitz auf die Bürgerbeteiligung bis zum 4. März hin. „In der Gemeindeverwaltung wird jedem die Planung in allen Einzelheiten vorgestellt. Bedenken und Anregungen können dort während der Dienststunden zu Protokoll gegeben oder schriftlich abgegeben werden“, appellierte Strietelmeier an die Anwesenden, von ihrem Recht auf eine Stellungnahme Gebrauch zu machen.

„Für eine Bündnis-Veranstaltung war der Infoabend mit 35 Personen gut besucht. Naturgemäß kommen zu so einer Veranstaltung eher diejenigen, die kritische Fragen haben. Die Befürworter bleiben eher zu Hause“, lautete Kubitz‘ Fazit. Das sei wohl auch der Grund dafür, dass die Meinungen zwischen Publikum und Planer öfters deutlich auseinandergingen. „Meiner Meinung nach sind dabei einige gute Ansätze für Veränderungen der Planung deutlich geworden. Dies betrifft unter anderem die Fassade des Hauptgebäudes“, so Kubitz.