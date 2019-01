Bei dem Verkehrsunfall auf dem Glandorfer Damm (B 475) sind gestern Morgen ein Lkw-Fahrer leicht und ein Pkw-Fahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein 54-jähriger Mann aus Oelde mit seinem Sattelzug in Richtung Ladbergen unterwegs, als er in Höhe der Ortslage Kattenvenne in einer S-Kurve mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.