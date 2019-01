Pendler-Schelte für „Prestigeprojekt“

Lienen-Kattenvenne -

6.49 Uhr, kein Halt in Kattenvenne. Was bedeutet der neue Zugfahrplan für die Betroffenen? Randvoll war am Mittwochabend der Saal in der Gaststätte Gravemeier – und das trotz starken Schneefalls. Ein deutliches Indiz für das große Interesse der Menschen aus Kattenvenne und Umgebung an der zukünftigen Anbindung an die Oberzentren Münster und Osnabrück.