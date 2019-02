Ausdruck von Frömmigkeit

Ein erster Schritt, sich dem Alter der Kapelle zu nähern, ist der Name Pellemeier/Pellemeyer selbst. Denn die Kapelle muss vor der Entstehung des Namens vorhanden gewesen sein. Leider tritt der Name erstmals im Jahr 1577 auf. Doch ist die Lienener Kapelle älter. Erstmals schriftlich erwähnt wird sie 1456 in einem Abgabenregister (Capella). Ein baulicher Überrest, nämlich ein erhaltener Gewölbeschlussstein mit ausgehauenem Stern, wird allerdings von Kunsthistorikern auf die Zeit um 1380 datiert, sodass die Kapelle vermutlich in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts errichtet wurde.

Dieser Erbauungszeitraum passt optimal in den historischen Kontext, denn das Spätmittelalter war eine Epoche verstärkter Frömmigkeit. Die Impulse für das religiöse Leben gingen vor allem von den Städten aus. Kennzeichen waren eine intensive Stiftungspraxis der Bürger und das Aufkommen neuer Orden und anderer religiöser Gemeinschaften. Doch auch auf dem Land nahmen im Laufe des Mittelalters die frommen Aktivitäten zu.

Eine wichtige regionale Quelle dafür ist das Anschreibebuch des Osnabrücker Offizials Reiner Eissinck (1488-1509), der für das Bistum Osnabrück zwischen 1488 und 1509 die Genehmigungen für kirchliche Erweiterungsbauten erteilte.

Vergrößerungen der Dorfkirchen durch Choranbauten und Seitenschiffe finden sich über das gesamte Osnabrücker Bistum verteilt. Romanische Kirchenschiffe wurden aufgestockt, neue Kirchhöfe und Beinhäuser angelegt, Glocken in Auftrag gegeben und Kapellen in den Bauerschaften gebaut. Auch die Kirche in Lienen erhielt 1491 einen neuen Chor. Zudem erlebten das Wallfahrtwesen und die Flurprozessionen im späten Mittelalter ihre Blüte. Vor diesem Hintergrund vermehrter spätmittelalterlicher Frömmigkeit ist auch die Einrichtung der Kapelle beim Hof Pellemeier zu verstehen.

Möglicherweise wurde das kleine Gotteshaus als Station einer Flurprozession mit dem Bild des heiligen Jacobus des Älteren von Glane nach Lengerich erbaut. An der Grenze zwischen Lienen und Lengerich soll der Heilige dann schließlich mit der Lengericher Patronin Margaretha von Antiochien zusammengetroffen sein. Allerdings geht diese Nachricht erst auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Der Flurname „Hilliger Stohl“ an der Grenze zwischen Lienen und Lengerich, der bereits mehrfach im 15. Jahrhundert (erstmals 1447) erwähnt wird, ist aber ein wichtiges Indiz für eine Flurprozession in der betreffenden Umgebung.

Mit der Reformation, spätestens mit der Hinwendung der Tecklenburger Grafen zum Reformiertentum gegen Ende des 16. Jahrhunderts, verlor die Kapelle ihre eigentliche Funktion. In der Folge dürfte sie verfallen sein oder ihre Baumaterialien wurden anderweitig verwendet.