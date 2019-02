Extreme Wetterlagen fordern mehr Einsätze

Strietelmeier nutzte sein Grußwort für die Vorstellung des neuen Polizei-Bezirksbeamten Bernd Fischer und der neuen Mitarbeiterin im Ordnungsamt, Maria Diener. Sie werde gemeinsam mit Fachbereichsleiter Christian Brüger dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Gemeinde weiterhin reibungslos funktioniert, versicherte der Bürgermeister.

Stefan Steinigeweg gab einen Rückblick auf die größeren Einsätze der Feuerwehren im Kreis im Jahr 2018. Neben einigen Großfeuern hätten vor allem Wald- und Feldbrände den Wehren zu schaffen gemacht. „Eine Feuerwehr allein ist häufig mit der Gefahrenlage überfordert. Zusammenarbeit wird immer wichtiger“, so Stefan Steinigeweg. Er betonte, das diese Zusammenarbeit im Kreis gut funktioniere. An die Politik stellte er die Forderung, mehr in das Feuerwehrwesen zu investieren. „Lehrgänge sind weiter Mangelware. Die Schulungsstätten platzen aus allen Nähten.“

Auch die Bilanz der Lienener Wehr zeugt davon, dass 2018 ein anstrengendes Jahr war. 281 Mal rückten die Wehren Lienen und Kattenvenne zu Einsätzen aus. Sie bekämpften dabei 38 Brände. In 99 Fällen leisteten sie technische Hilfe, drei Fälle bezogen sich auf überörtliche Hilfe. 137 Einsätze verzeichneten die „First Responder“. Das extreme Wetter 2018 verursachte die größten Probleme für die Wehren. Orkan „Friederike“ sorgte im Januar für umgestürzte Bäume und Überflutungen, der trockene Sommer für Wald- und Feldbrände.

Dabei stellte sich heraus, dass die Löschwasserversorgung verbessert werden muss, hieß es im Jahresbericht. Zurzeit werde noch improvisiert: Die Raiffeisen Genossenschaft Kattenvenne stelle einen 12 000-Liter-Anhänger bereit, in Lienen hält der Hof Löffelt ein Fass mit 26 000 Litern samt Zugmaschine für Einsätze bei Flächenbränden vor. Wehrführer Eckhard Ehmann dankte beiden Unternehmen dafür.

Er gab auch einen Ausblick auf das laufende Jahr. Demnach soll weiter an der Betriebssicherheit der Wehr gearbeitet werden. Sorgen bereitet das 38 Jahre alte Tanklöschfahrzeug TFL 3000, weshalb Ehmann für eine „zeitnahe Ersatzbeschaffung“ plädierte.

Einen großen Teil der Veranstaltung nahmen Beförderungen und Ehrungen der Mitglieder in Anspruch, ehe es zum gemütlichen Teil überging. Raphael-Ralph Meier erhielt das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber, eine Auszeichnung des Bundes. Ebenfalls geehrt wurde Frank Hürkamp für seine Engagement in der Jugendfeuerwehr mit der Silbernen Spange der Landesjugendfeuerwehr.