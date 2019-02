Weichenstellung pro Kattenvenne

Lienen-Kattenvenne -

Ende gut, alles gut in Sachen RRX? Fast, aber nicht ganz. Noch nicht ganz, möchte man sagen. Einerseits haben die vergangenen Wochen und Monate gezeigt, dass der Entwurf für einen neuen Fahrplan eben nur ein Entwurf und nicht in Stein gemeißelt ist. Andererseits gibt es einen wichtigen Zug, der Stand heute mit Einführung des neuen Fahrplans im Dezember dieses Jahres an Kattenvenne vorbeirauschen wird: der Zug werktags um 6.49 Uhr in Richtung Osnabrück.