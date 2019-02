Viel Spaß für Helfer der ersten Stunde

Lienen-Kattenvenne -

Ehrenamtliche Helfer aus dem Schützenverein Meckelwege von der ersten Stunde an gibt es viele. Sie waren durchgehend seit 2005 jedes Jahr bei Meckeldance dabei und haben an den Theken, Kassen oder in der Helferverpflegung bis in die frühen Morgenstunden gearbeitet. Schon in der Aufbauphase sind sie dabei. Über die Jahre sind sie zu echten Experten und Ansprechpartner für neue Helfer geworden. „Wir haben das immer gerne gemacht. Es macht einfach Spaß, eine gute Party auch mal von der anderen Seite zu erleben“, gibt es ein Stimmungsbild. Sie sind sich einig: Meckeldance hat jetzt einen würdigen Schluss gefunden.