Christian Bleiming ist bekannt für seinen traditionellen Stil des Boogies. „Aber immer mit ein wenig Blues, etwas daneben, schräg. Ich mache jetzt seit über 30 Jahren diese Musik, da verändert man sich und damit auch die Art, wie man die Stücke interpretiert. Die Musik reift praktisch unter den Fingern“, gab der Künstler Einblicke in seine musikalische Entwicklung. Am Samstagabend waren neben Klassikern wie „Oh, Lady Be Good“ (Gershwin) viele Eigenkompositionen zu hören wie „Boogie Woogie Power Train“, „Pinetops delight“ oder „C. B. Boogie“. Eine Eigenart des Künstlers, wie er selbst verriet: „Fällt mir kein Titel zum Stück ein, benutze ich meine Initialen C. B.“ Bleimings Gastspiel war eine One-Man-Show, diesen Namen tatsächlich verdient: Er managte die Abendkasse und den CD-Verkauf, richtete das Licht ein und hatte noch Zeit für ein Gespräch mit Freunden seiner Musik. Hatte es am Tag zuvor erst eine Handvoll Kartenbestellungen gegeben, freute sich Bleiming, als sich das Haus des Gastes zusehends füllte. „Es ist aber egal wie viele Gäste kommen, ich spiele immer“, stellte der Pianist klar. Soll heißen: In einem Jahr sieht man sich wieder.