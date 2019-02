Nach kurzer Rückschau auf das vergangene Jahr ging der Blick nach vorne. Themen, die intensiv diskutiert wurden, waren: Ortsentlastungsstraße, Waldorfschule, öffentlicher Nahverkehr, Entwicklung Gewerbegebiete, Baulandgewinnung, Ausbau überörtlicher Straßen wie B 475 und L 591, Radwege, Parkplätze in der Ortslage Lienen und vieles mehr. Zu den Themen wurde die Position der CDU-Fraktion abgestimmt und weitere Vorgehensweisen festgelegt. Für einige Punkte wird die CDU Lienen/Kattenvenne Anträge in den Rat beziehungsweise in die Fachausschüsse einbringen.

Bei der Entlastungsstraße setzt die CDU weiterhin auf eine gütliche Einigung mit den Landeigentümern, teilte Stehr gestern auf WN-Anfrage mit. Und was die B 475 betrifft, möchte man erreichen, dass der Ausbau des kurvenreichen Abschnitts zwischen Hohner Straße und Ostbeverner Damm in der Priorisierung beim Landesbetrieb Straßen.NRW weiter nach vorne rutscht.

Der Waldorfschule wünscht die CDU, dass sie in Lienen weiter Fuß fasst. Soweit die Möglichkeiten es zulassen, sei ihr Unterstützung zu gewähren, bringt Stehr die CDU-Position auf den Punkt.

Des Weiteren berichteten Gerhard Schomberg und Michael Stehr über ihren Besuch bei Landrat Dr. Klaus Effing in Steinfurt zu Beginn des Jahres. Schomberg: „Wir haben dort einige Themen angesprochen. Insbesondere die Waldorfschule und der RRX lagen uns am Herzen.“ Durch die Einführung des RRX auf der Strecke Münster-Osnabrück sollten etliche Einstiegsmöglichkeiten in Kattenvenne entfallen. „Dr. Effing ist der Vorsteher des Zweckverbandes Schienennahverkehr Münsterland, der auch für den Fahrplan der Regionalbahn zuständig ist. Er hat uns sofort seine Unterstützung für unser Anliegen zugesagt“, so Schomberg weiter.

Ergebnis ist laut CDU ein überarbeiteter und für Kattenvenne deutlich verbesserter Fahrplanentwurf (die WN berichteten), der neben den bisherigen noch zusätzliche Verbindungen enthält, sodass mit dem RRX künftig direkt Düsseldorf einschließlich Flughafen zu erreichen ist. Lediglich für die entfallende Verbindung um 6.49 Uhr nach Osnabrück konnte noch keine Lösung geschaffen werden, bedauert die CDU.

Intensiv befasste sich die Fraktion mit dem Haushalt für 2019. Lienen ist Haushaltssicherungskommune und muss den defizitären Haushalt bis spätestens 2025 wieder ins Lot bringen. So nahm denn auch die Diskussion über die verwaltungsseitig vorgeschlagenen Steuererhöhungen einen breiten Raum ein, heißt es im Bericht der Christdemokraten.