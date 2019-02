Von Hebesätzen und heiligen Kühen

Lienen -

Um den Haushalt halbwegs in den Griff zu bekommen, hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren fast ausschließlich an den Stellschrauben auf der Ausgabenseite gedreht. Nicht zuletzt der Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat gezeigt, dass das nicht mehr reicht. Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung Erhöhungen bei der Grundsteuer A und B sowie bei Gewerbesteuer vor, die sich an den Hebesatz-Empfehlungen der GPA orientieren.